Aiuti ai Paesi poveri | workshop a Piacenza per un nuovo modello
Un workshop si è svolto a Piacenza per discutere un nuovo modello di aiuti ai Paesi poveri. Sono state sollevate domande su perché gli aiuti internazionali degli ultimi decenni abbiano prodotto risultati insoddisfacenti e su come l’imprenditorialità locale possa sostituire il tradizionale approccio assistenziale. L'incontro ha coinvolto esperti e rappresentanti di organizzazioni impegnate in progetti di sviluppo. Sono stati analizzati metodi alternativi per favorire la crescita economica nei paesi in via di sviluppo.
Perché i decenni di aiuti internazionali hanno prodotto risultati deludenti?. Come può l'imprenditorialità locale sostituire il modello assistenziale tradizionale?. Quali sono i tre ostacoli che bloccano lo sviluppo nei Paesi poveri?. Chi porterà le testimonianze dirette dal Congo e dal Burundi?.? In Breve Workshop mercoledì 10 giugno 2026 presso il campus di via Emilia Parmense 84. Esperti FAO, CUAMM ed E4Impact analizzano sanità, educazione, agricoltura e imprenditorialità. Testimonianze dirette da Don Roger Nyembo (Congo) e Dr. André Ndereymana (Burundi). Discussione sul modello C3S per superare ignoranza, inerzia e ideologia nello sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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