Aiuti ai Paesi poveri | workshop a Piacenza per un nuovo modello

Notizia in breve

Un workshop si è svolto a Piacenza per discutere un nuovo modello di aiuti ai Paesi poveri. Sono state sollevate domande su perché gli aiuti internazionali degli ultimi decenni abbiano prodotto risultati insoddisfacenti e su come l’imprenditorialità locale possa sostituire il tradizionale approccio assistenziale. L'incontro ha coinvolto esperti e rappresentanti di organizzazioni impegnate in progetti di sviluppo. Sono stati analizzati metodi alternativi per favorire la crescita economica nei paesi in via di sviluppo.