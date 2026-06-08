Affluenza definitiva ad Arezzo in calo di 6 punti percentuali
L’affluenza definitiva alle urne nel ballottaggio ad Arezzo si attesta poco sopra il 53 per cento, segnando una diminuzione di circa sei punti percentuali rispetto al 2020.
Arrivano i dati sull'affluenza definitiva per quanto riguarda il ballottaggio di Arezzo. Si attesta poco sopra il 53%, in diminuzione rispetto al ballottaggio del 2020, circa 6 punti percentuali in meno. Sei anni fa era andata oltre il 59%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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