Un video pubblicitario di adidas sui Mondiali di calcio 2026 mostra l'abbigliamento sportivo indossato da atleti e modelle in ambientazioni che richiamano il torneo. La scena presenta diverse mise sportive, con modelli che indossano magliette, pantaloni e accessori tecnici, senza nomi di atleti o dettagli specifici sui materiali. La comunicazione mette in risalto il design e la funzionalità dei capi, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I Mondiali di calcio 2026 sono ormai alle porte e adidas ha appena diffuso un video di cinque minuti pensato per farci entrare nell’atmosfera giusta. Il filmato segue tre ragazzi di quartiere che si sono fatti un nome sfidando e battendo i migliori tra i migliori in una partita senza appello, dove «o si vince o si va a casa». Non puoi davvero biasimarti se resti a bocca aperta davanti a un cast eccezionale e a un abbigliamento sportivo decisamente all'altezza della situazione.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel video adidas sui Mondiali di calcio 2026 l'abbigliamento sportivo è all'altezza di un cast stellare

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

UNBOXING France World Cup 2026 Home shirt An Underrated Nike Future Classic

Notizie correlate

Timothée Chalamet crea un team leggendario nel nuovo video di Adidas per i mondialiL'attore è stato coinvolto dall'azienda di abbigliamento sportivo per realizzare un video in cui appaiono i campioni del passato.

Nazionale di calcio, la fuga degli sponsor dopo l’addio ai Mondiali: Telepass molla, Adidas applica il malusLa mancata qualificazione ai Mondiali 2026, la terza consecutiva, presenta il conto anche fuori dal campo.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nel video adidas sui Mondiali di calcio 2026 l'abbigliamento sportivo è all'altezza di un cast stellare; Timothée Chalamet crea un team leggendario nel nuovo video di Adidas per i mondiali; Backyard Legends è il nuovo film di adidas che celebra il calcio libero, con Beckham, Messi, Zidane, Yamal, Del Piero, Bud Bunny, Timothée Chalamet (e tanti altri); Un cast stellare per il nuovo spot virale dell’Adidas.

Nel video adidas sui Mondiali di calcio 2026 l'abbigliamento sportivo è all'altezza di un cast stellareTimothée Chalamet e Bad Bunny si uniscono a Jude Bellingham, Sir David Beckham e Lamine Yamal per scaldare l'atmosfera in vista dei Mondiali di calcio ... gqitalia.it

Timothée Chalamet crea un team leggendario nel nuovo video di Adidas per i mondialiTimothée Chalamet è il protagonista di un nuovo video targato Adidas realizzato in occasione della Coppa del mondo FIFA 2026. Il video, molto spettacolare, mostra inoltre in azione moltissimi campioni ... msn.com

L'inno dei Mondiali di calcio senza l'Italia si intitola "Dai dai". Praticamente manca solo una pernacchia. #ShakiraMundial #Shakira @shakira #mondiali #Calcio #daidai x.com

Il presidente del Comitato Olimpico Italiano Buonfiglio: "La richiesta di qualificare la nostra nazionale per default ai Mondiali è offensiva nei nostri confronti. Se vuoi qualificarti, devi meritartelo". reddit