Addio allo storico pasticciere | Ha fatto la storia del nostro paese Grande lavoratore professionista e persona perbene

È morto Fiore Schiavo, noto pasticciere considerato una figura storica del paese. La sua scomparsa è stata comunicata come una perdita per la comunità, definendolo un grande lavoratore, professionista e persona perbene. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i residenti, che lo ricordano per il ruolo importante svolto nel settore e nella vita locale. Nessun dettaglio sulle cause della morte è stato reso noto.

Giornata molto triste per Cesa a seguito della notizia della dipartita di Fiore Schiavo, storico pasticciere. A ricordarlo è stato il sindaco Enzo Guida: “Ci sono persone che, in punta di piedi e senza clamori, entrano nella storia di una comunità, diventando punti di riferimento. È quel che è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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