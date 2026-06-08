Acquaworld | La grande riapertura estiva che tutti stavano aspettando

Acquaworld ha riaperto i suoi spazi esterni e ha aggiornato l’offerta culinaria in vista della stagione estiva. La struttura è ora accessibile con nuove aree all’aperto e servizi rinnovati. La riapertura coincide con l’arrivo del periodo caldo, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento per adulti e bambini. La struttura ha annunciato l’inizio della stagione estiva senza ulteriori dettagli su modifiche o misure specifiche.

. Con l’arrivo della bella stagione si rinnovano gli spazi all’aperto e l’offerta culinaria di una meta ideale per adulti e ragazzi. L’estate prende il via il 30 maggio ad Acquaworld, l’unico parco acquatico in Italia aperto tutto l’anno con aree indoor e outdoor. Con la riapertura degli spazi esterni tornano Tiki Bay e Blue Paradise, ambientazioni tropicali pensate per il relax e il divertimento di adulti, ragazzi e famiglie. Con l’avvio della nuova stagione ritornano la spiaggia di sabbia fine e chiarissima attrezzata con lettini e ombrelloni in paglia, le aree relax con cabanas e letti balinesi, la laguna Blue Paradise, gli scivoli della Maki Maki Tower e di Kaora e le zone dedicate ai più piccoli come Spray Park, Vasca Family e Mini Summer. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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