Dopo sette anni dall’aggressione, Francesca Rizzello rivive l’incubo. È stata accoltellata 19 volte dal fratello, che ha anche causato un arresto cardiaco. La donna ha trascorso tre settimane in rianimazione e porta ancora le ferite sul corpo. Ora teme che il fratello possa tornare libero, alimentando la sua paura di un possibile nuovo episodio violento.

Diciannove coltellate, un arresto cardiaco: tre settimane in Rianimazione. Sette anni dopo quel tentato omicidio, Francesca Rizzello porta ancora sul corpo i segni dell’aggressione subita dal fratello Cosimo, affetto da gravi disturbi psichiatrici. Ma le cicatrici più profonde, racconta oggi, sono quelle invisibili. Perché mentre si avvicina la fine della pena dell’uomo, torna una paura che pensava di essersi lasciata alle spalle. «Pensavano che fossi morta. Sono andata in arresto cardiaco, poi in coma. Oggi sono terrorizzata all’idea che possa tornare libero», racconta. L’aggressione e le richieste d’aiuto rimaste senza risposta. La vicenda si consumò il 23 aprile 2019 a Modena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Accoltellata 19 volte dal fratello, torna l’incubo per Francesca Rizzello: «Ho paura, sta per tornare libero»

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