Un senatore di Forza Italia è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale. L’indagine riguarda un’imprenditrice di 52 anni che ha denunciato abusi avvenuti nel suo studio all’interno di un palazzo a Roma. Il senatore ha ammesso di aver pronunciato parole sbagliate, ma nega ogni accusa di violenza. La procura ha avviato le indagini e ha acquisito le testimonianze.

È indagato per violenza sessuale Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia accusato da un'imprenditrice del vino di 52 anni di abusi che sarebbero avvenuti nel suo studio, nel Palazzo di San Luigi de' Francesi. Con l'accusa di violenza privat a è invece indagato il militare Antonio P. che avrebbe fatto da intermediario dell'incontro. La storia è stata raccontata da Repubblica, che ha riportato la versione della donna che ha detto che il carabiniere avrebbe tenuto “una condotta totalmente fuori asse”, facendo “prima allusioni sul vino che 'fa perdere i freni inibitori'” e poi “le avrebbe usato violenza”. Allo stesso quotidiano, il senatore ha respinto ogni accusa: “Quando mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Abusi sessuali al Senato". Indagato il senatore azzurro Francesco Silvestro. Lui: "Mie parole sbagliate"

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