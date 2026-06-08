Un senatore di Forza Italia si è scusato dopo aver rilasciato un’intervista in cui ha detto: “Modestamente io sono un bel ragazzo e lei una signora normale”. La frase ha suscitato nuove polemiche e critiche. Dopo le reazioni, l’esponente politico ha ammesso che le sue parole sono state sbagliate e si è scusato pubblicamente. La vicenda riguarda accuse di abusi e comportamenti inappropriati all’interno del Parlamento.

“Modestamente io sono un bel ragazzo e lei una signora normale”. È questa la frase pronunciata dal senatore di Forza Italia che ha acceso ulteriori polemiche sulla vicenda. Francesco Silvestro in una nota si scusa per le parole utilizzata durante l’intervista telefonica con la giornalista di Repubblica Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, tramite una notasi scusa per le parole pronunciate“nel corso del colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica.Sono stato colto di sorpresada quanto mi veniva attribuito”. Il senatore sottolinea nuovamente che si tratta di accuse “rispetto alle quali ho giù dichiarato attraverso il mio legalestupore e totale estraneità”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - ‘Abusi in Senato’, Silvestro (FI) si scusa dopo intervista: ‘Mie parole sbagliate’

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