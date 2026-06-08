A Vigevano Massara ribalta il campo largo

Da ilgiornale.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vigevano, il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio, invertendo il risultato del primo turno. La vittoria è stata confermata con una percentuale superiore al 50%, superando lo sfidante di centrosinistra. La sfida si è svolta ieri, con una partecipazione che ha superato il 60%. La differenza finale è di circa 7 punti percentuali. La vittoria permette al centrodestra di mantenere il controllo del municipio.

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Il centrodestra conserva Vigevano. E lo fa ribaltando il risultato del primo turno, in una delle partite più significative dei ballottaggi lombardi. La città, 62 mila abitanti, resta così nel solco politico aperto nel 2000: a guidarla sarà Paolo Previde Massara, candidato sostenuto da Forza Italia e dalla civica Lab27029, eletto sindaco con il 57,3% dei consensi. Niente da fare per Rossella Buratti, espressione del campo largo (Azione e Italia Viva compresi), che si ferma al 42,6%. Eppure era stata proprio lei, due settimane fa, a partire davanti a tutti, chiudendo il primo turno al 34,3%. Previde Massara, allora, si era fermato al 24,3%, ma al ballottaggio ha saputo intercettare una parte decisiva dell’elettorato di centrodestra rimasto senza candidato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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