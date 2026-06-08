A Loreto Aprutino grande successo per l' incontro Cai sui grandi carnivori | la scienza contro la disinformazione
A Loreto Aprutino, un incontro organizzato dal Cai ha riunito appassionati e esperti sui grandi carnivori. Durante l’evento, sono stati presentati dati scientifici e fotografie per sfatare false credenze e diffondere informazioni accurate. Sono stati affrontati temi legati alla presenza e ai comportamenti di questi animali, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione. La sessione si è conclusa con domande dal pubblico e risposte da parte degli esperti.
Un evento per fare chiarezza e informazione corretta sui grandi carnivori, per dire no alle fake news e dare voce alla ascienza. A organizzare l'iniziativa il Cai di Loreto Aprutino con l'incontro pubblico che si è tenuto il 5 giugno nell'anno del ventennale della sezione.Il ritorno spontaneo e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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