A Loreto Aprutino grande successo per l' incontro Cai sui grandi carnivori | la scienza contro la disinformazione

Notizia in breve

A Loreto Aprutino, un incontro organizzato dal Cai ha riunito appassionati e esperti sui grandi carnivori. Durante l’evento, sono stati presentati dati scientifici e fotografie per sfatare false credenze e diffondere informazioni accurate. Sono stati affrontati temi legati alla presenza e ai comportamenti di questi animali, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione. La sessione si è conclusa con domande dal pubblico e risposte da parte degli esperti.