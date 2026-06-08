A Brembate taglio del nastro al nuovo stabilimento farmaceutico di Fine Foods & Pharmaceuticals

Notizia in breve

A Brembate è stato inaugurato il nuovo stabilimento farmaceutico di Fine Foods & Pharmaceuticals. L’investimento supera i 50 milioni di euro e mira ad aumentare la capacità produttiva, migliorare le tecnologie e rafforzare la posizione sul mercato italiano e europeo. La struttura è stata aperta con una cerimonia ufficiale, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e autorità locali. La nuova sede si concentra su produzione e innovazione, rispondendo alla domanda crescente nel settore farmaceutico.