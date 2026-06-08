A Brembate taglio del nastro al nuovo stabilimento farmaceutico di Fine Foods & Pharmaceuticals
A Brembate è stato inaugurato il nuovo stabilimento farmaceutico di Fine Foods & Pharmaceuticals. L’investimento supera i 50 milioni di euro e mira ad aumentare la capacità produttiva, migliorare le tecnologie e rafforzare la posizione sul mercato italiano e europeo. La struttura è stata aperta con una cerimonia ufficiale, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e autorità locali. La nuova sede si concentra su produzione e innovazione, rispondendo alla domanda crescente nel settore farmaceutico.
Un investimento di oltre 50 milioni di euro per rafforzare capacità produttiva, innovazione tecnologica e competitività, rispondendo alla crescente domanda del mercato in Italia e in Europa. È questo il messaggio di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. Spa, al centro della nuova tappa di “Fabbriche Aperte”, il progetto promosso da Egualia per valorizzare il ruolo delle aziende impegnate nella produzione di farmaci in Italia, con un focus su quelli fuori brevetto, e raccontare alle istituzioni e all’opinione pubblica il valore industriale, occupazionale e strategico di un comparto fondamentale per il Paese. L’iniziativa ha fatto oggi tappa a Brembate, nel sito produttivo dell’azienda associata Fine Foods & Pharmaceuticals N. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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