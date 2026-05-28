È stato aperto il nuovo parcheggio in via Tommaso San Severino, dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione. Sono stati realizzati nuovi posti auto e installate soluzioni per il drenaggio delle acque più sostenibili. La conclusione dell’intervento permette ora di usufruire di uno spazio più ampio e più efficiente per la sosta. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti comunali.

L’area di sosta è stata ampliata e riqualificata con materiali drenanti, nuovi stalli e interventi sul verde urbano. Completato l’intervento di ampliamento e riqualificazione dell’area di sosta, con nuovi posti auto e soluzioni sostenibili per il drenaggio delle acque. , interessato da un intervento di ampliamento e riqualificazione pensato per migliorare viabilità, sicurezza e fruibilità degli spazi urbani. L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale per rendere gli spazi cittadini sempre più accessibili, sostenibili e funzionali. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Taglio del nastro per il nuovo parcheggio di via Tommaso San Severino

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Alla Cadorna, il nuovo centro per l'impiego

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