5 | 20 tour all’alba del solstizio | sulle orme dei Domenichini lungo il Portico di San Luca

Notizia in breve

Alle 5:20 di questa mattina, un gruppo di persone ha effettuato un tour all’alba del solstizio lungo il Portico di San Luca, seguendo le tracce dei Domenichini. Diversi partecipanti, molti di loro mercanti, si sono mossi prima dell’alba, ripercorrendo una tradizione di pellegrinaggio settimanale. La gita si è conclusa in tempo per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro al mercato. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita.