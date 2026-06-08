5 | 20 tour all’alba del solstizio | sulle orme dei Domenichini lungo il Portico di San Luca

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 5:20 di questa mattina, un gruppo di persone ha effettuato un tour all’alba del solstizio lungo il Portico di San Luca, seguendo le tracce dei Domenichini. Diversi partecipanti, molti di loro mercanti, si sono mossi prima dell’alba, ripercorrendo una tradizione di pellegrinaggio settimanale. La gita si è conclusa in tempo per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro al mercato. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita.

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Ci fu un tempo in cui una confraternita di devoti formata soprattutto da mercanti, ogni sabato si recava in pellegrinaggio a san Luca partendo 3 ore prima dell’alba per essere poi sul posto di lavoro al mercato in tempo utile. Si chiamavano i Sabatini. Accaddero però fatti strani e ai Sabatini si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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