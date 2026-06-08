È stato rilasciato un teaser che annuncia il ritorno degli 883, la band di Max Pezzali e Mauro Repetto. Nel video, Pezzali ricorda il 1993 come l’anno che ha cambiato tutto, indicando che sarebbe stato il suo anno preferito da raccontare. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui contenuti specifici del progetto.

Svelato il teaser. “Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993”, dice Max Pezzali ricordando l’anno che ha segnato una svolta decisiva per lui e per il suo storico compagno d’avventura, Mauro Repetto. Un periodo irripetibile fatto di successi, nuovi amori, concerti, del leggendario Jolly Blu e del sogno americano, che rivive oggi nel teaser ufficiale di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 9 ottobre. La seconda stagione della dramedy Sky Original, prodotta da Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay), con la produzione di Matteo Rovere e Sydney Sibilia, racconterà attraverso otto nuovi episodi l’intenso e travolgente 1993 di Max e Mauro, interpretati ancora una volta da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - 1993, l’anno che cambiò tutto: torna la leggenda degli 883

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 | Il teaser I HOT CORN

Notizie e thread social correlati

883, il 1993 rivive dal 9 Ottobre su Sky: teaser e nuova stagioneDal 9 ottobre, su Sky, torna la serie originale dedicata agli 883 e al loro album del 1993.

Fossacesia celebra San Nicola: torna il mito degli 883 in piazzaA Fossacesia si rinnova la tradizione di celebrare San Nicola con il ritorno del concerto degli 883 in piazza.

Temi più discussi: Stragi di mafia del 1993, crolla nuovamente il teorema dei pm fiorentini: archiviate le accuse contro Dell’Utri (e Berlusconi); Cos’è la Safety Car in F1, come funziona e qual è la vettura di sicurezza che può cambiare una gara; Stragi del ’93, archiviata l’inchiesta su Dell’Utri e Berlusconi.

Nord Sud Ovest Est, il trailer della seconda stagione serie Sky sulla leggenda 883Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993, esclama Max Pezzali ricordando l'anno che gli cambiò per sempre la vita, la sua e quella del suo amico di sempre Ma ... ansa.it

La sfida giornaliera Parcheggia la tua Autozam AZ1 del 1993 a un raduno di auto non si sblocca. È successo anche a qualcun altro? reddit

Torna la serie sugli 883, ecco il teaser di Nord Sud Ovest EstRoma, 8 giu. (askanews) - Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993, esclama Max Pezzali ricordando l'anno che gli cambiò per sempre la vita, la sua e quella ... quotidiano.net