Vista sul mare degli artisti | a Palazzolo mostra d' arte collettiva di Art & Stella

Da udinetoday.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 6 al 30 giugno, in via Roma a Palazzolo dello Stella, si svolge una mostra collettiva di artisti dedicata al mare. La rassegna, intitolata “Vista sul mare degli artisti”, presenta opere realizzate da diversi creativi che interpretano il tema marino. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di giugno, offrendo ai visitatori un percorso tra dipinti, sculture e altre creazioni artistiche ispirate al mare.

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“Il mare appartiene a marinai e poeti”. Dal 6 al 30 giugno, in Via Roma 50 a Palazzolo dello Stella, si terrà una mostra d'arte dedicata al mare. Artiste ed artisti di qualità, legati ad Art&Stella e al suo anfitrione, si sono riuniti in un'esposizione particolarmente affascinante, dove i segni e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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