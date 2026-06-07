“Il mare appartiene a marinai e poeti”. Dal 6 al 30 giugno, in Via Roma 50 a Palazzolo dello Stella, si terrà una mostra d'arte dedicata al mare. Artiste ed artisti di qualità, legati ad Art&Stella e al suo anfitrione, si sono riuniti in un'esposizione particolarmente affascinante, dove i segni e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

milano art week 2026, bienno borgo artisti 2.0 e artra gallery presentano la mostra collettiva “periferia”Dal 14 aprile al 15 maggio 2026, negli spazi di Artra Gallery in via Leopoldo Gasparotto a Milano, si svolge la mostra collettiva intitolata \

Leggi anche: Gli artisti cesenati in mostra alla chiesa di Sant'Agostino con l'esposizione collettiva "Venti d'arte"

Temi più discussi: Vista sul mare degli artisti: a Palazzolo mostra d'arte collettiva di Art & Stella; Mangiare sul mare non è mai stato così interessante: ecco i migliori indirizzi d’Italia; Acchiucchiamece: tutta l'ospitalità del Gargano in una tavolata vista mare; Dove mangiare a Ibiza tra mare e campagna: chiringuitos, tapas e ristoranti da scoprire.

Vista sul mare degli artisti: a Palazzolo mostra d'arte collettiva di Art & StellaIl mare appartiene a marinai e poeti. Dal 6 al 30 giugno, in Via Roma 50 a Palazzolo dello Stella, si terrà una mostra d'arte dedicata al mare. Artiste ed artisti di qualità, legati ad Art&Stella e ... udinetoday.it

La Bondi Icebergs Pool non è solo una piscina vista oceano: è uno dei luoghi più iconici d’Australia. Onde che si infrangono sul bordo, oceano infinito davanti agli occhi e un’atmosfera unica. #VisitAustralia #AustraliaIT #QantasItalia #ViaggioAustralia #Idee x.com

8 GIUGNO – GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI, WWF: PRIORITARIO PROTEGGERE L’ALTO MAREIl report SOS Mare Fuori. Minacce e soluzioni per la tutela del mare aperto, le richieste istituzionali e gli eventi della GenerAzione Mare del WWF Il Mar Mediterraneo rappresenta solo l’1% dell’imm ... ilnautilus.it