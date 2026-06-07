Uomini e Donne Ciro ed Elisa si sono lasciati? Come procede la loro storia

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi si sono lasciati, secondo quanto riportato. La coppia, nota per la loro relazione iniziata al programma Uomini e Donne, si è mostrata recentemente più distante. Dopo la scelta fatta durante il percorso televisivo, non sono più stati visti insieme in pubblico né sui social. La loro storia appare ora interrotta, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Ciro Solimeno e Elisa Leonardi stanno vivendo una storia d’amore che sta facendo sognare i fan. Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, i due ex protagonisti del trono classico si mostrano più uniti che mai. Le ultime foto pubblicate sui social rivelano momenti di intimità e spensieratezza, segno di una relazione che sembra promettere bene. Uomini e Donne, Natalia Paragoni taglia i capelli per la chemioterapia: il messaggio di Andrea Zelletta La rottura tra Ciro Solimeno con Martina De Ioannon. La storia d’amore di Ciro con Martina De Ioanno n è giunta al termine, lasciando il tronista in una fase di riflessione. Quando è stato chiamato a diventare tronista, molti dubitavano che fosse pronto a intraprendere una nuova relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro ed Elisa: il confronto

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