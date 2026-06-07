SpritzAut i giovani bartender volano a New York

Un importante traguardo internazionale per i ragazzi di SpritzAut. Il prossimo 10 giugno i giovani bartender dell’associazione Liberautismo APS di Formia porteranno la loro esperienza fino a New York, dove saranno protagonisti di un evento ospitato presso la sede delle Nazioni Unite.Partiti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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