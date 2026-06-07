Il presidente del Senato ha avviato accertamenti su un senatore di Forza Italia, accusato da un’imprenditrice di abusi. La procedura è stata aperta secondo il regolamento di Palazzo Madama. Il senatore coinvolto è stato oggetto di denunce e si attende l’esito delle indagini. La Russa ha disposto le verifiche in modo formale, senza ulteriori dettagli pubblici. La situazione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha avviato la procedura prevista dal Regolamento di Palazzo Madama in relazione al senatore Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, cui una imprenditrice - secondo la ricostruzione di Repubblica - ha attribuito una violenza sessuale avvenuta nel suo studio da parlamentare. La Russa, si precisa nella nota, “ha appreso dalla stampa alcune circostanze riferite al senatore Francesco Silvestro” e, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 67 del Regolamento del Senato e degli articoli 2 e 8 del codice di condotta, ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Senatore accusato di abusi, La Russa avvia accertamenti

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