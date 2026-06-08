Senatore Silvestro FI denunciato per violenza sessuale da una imprenditrice lui | Stupito La Russa | Accertamenti

Notizia in breve

Un senatore di Forza Italia è stato denunciato da un’imprenditrice per violenza sessuale. I due si erano incontrati per discutere di un possibile acquisto di vini. Il senatore ha dichiarato di essere stupito dalla denuncia, mentre un esponente di rilievo ha affermato che sono in corso accertamenti. Il politico ha negato ogni accusa.