Senatore Silvestro FI denunciato per violenza sessuale da una imprenditrice lui | Stupito La Russa | Accertamenti
Un senatore di Forza Italia è stato denunciato da un’imprenditrice per violenza sessuale. I due si erano incontrati per discutere di un possibile acquisto di vini. Il senatore ha dichiarato di essere stupito dalla denuncia, mentre un esponente di rilievo ha affermato che sono in corso accertamenti. Il politico ha negato ogni accusa.
I due si erano incontrati lì per parlare di un possibile acquisto di vini. Silvestro ha negato tutte le accuse Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è stato denunciato da una imprenditrice 52enne per presunta violenza sessuale nello studio romano del parlamentare, situato nel comple. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
«Quel senatore mi ha violentata»: bufera su un parlamentare. La Russa chiede accertamenti
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Una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, ha denunciato di essere stata violentata dal senatore di Forza Italia Francesco Silvestro; lui ha negato tutte le accuse e sminuito l'aspetto fisico di lei x.com
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