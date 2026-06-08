Senatore Silvestro FI denunciato per violenza sessuale da una imprenditrice lui | Stupito La Russa | Accertamenti

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un senatore di Forza Italia è stato denunciato da un’imprenditrice per violenza sessuale. I due si erano incontrati per discutere di un possibile acquisto di vini. Il senatore ha dichiarato di essere stupito dalla denuncia, mentre un esponente di rilievo ha affermato che sono in corso accertamenti. Il politico ha negato ogni accusa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I due si erano incontrati lì per parlare di un possibile acquisto di vini. Silvestro ha negato tutte le accuse Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è stato denunciato da una imprenditrice 52enne per presunta violenza sessuale nello studio romano del parlamentare, situato nel comple. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

senatore silvestro fi denunciato per violenza sessuale da una imprenditrice lui stupito la russa accertamenti
© Ilgiornaleditalia.it - Senatore Silvestro (FI) denunciato per "violenza sessuale" da una imprenditrice, lui: "Stupito", La Russa: "Accertamenti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

«Quel senatore mi ha violentata»: bufera su un parlamentare. La Russa chiede accertamenti

Video «Quel senatore mi ha violentata»: bufera su un parlamentare. La Russa chiede accertamenti

Notizie e thread social correlati

Bufera in Senato, donna denuncia senatore Francesco Silvestro per presunta violenza sessualeUn senatore di Forza Italia è stato denunciato da una donna di 52 anni per presunta violenza sessuale.

Silvestro, il senatore accusato di violenza sessuale: «Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale»Il senatore di Forza Italia ha risposto alle accuse di violenza sessuale con un commento ironico, invitando a presentare denunce e dicendo: «Ci...

Temi più discussi: Una donna denuncia il senatore di Forza Italia Silvestro: Costretta a un atto sessuale nel suo ufficio. Lui nega; Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Lui nega: Stupito e dispiaciuto. La Russa: Avviare accertamenti; La denuncia: 'Violentata dal senatore Silvestro'. Lui: 'Falso'; Senatore di FI accusato di violenza sessuale, La Russa apre una indagine interna.

senatore silvestro senatore silvestro fi denunciatoIl Senatore campano Franco Silvestro di Fi denunciato per molestie: Stupito, chiarirò tuttoLui nega tutti gli addebiti, ma le opposizioni sono sul piede di guerra e il presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa, chiede ai senatori questori di procedere agli accertamenti ... ilmattino.it

senatore silvestro senatore silvestro fi denunciatoSilvestro, denunciato il senatore di FI: Violenza sessuale nel suo ufficio. Lui: Assurdo. La Russa ordina accertamentiIl presidente del Senato ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari Io non ho ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Vediamo. Poi ci divertiamo. Così Francesc ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web