Il ministro della salute ha risposto alle critiche provenienti dalla maggioranza durante la Festa dell’Innovazione di Venezia. La sua comunicazione ha preso di mira l’Organizzazione mondiale della sanità, con toni che sono stati paragonati a quelli adottati da figure politiche statunitensi. L’intervento ha attirato l’attenzione per il modo diretto con cui ha affrontato le contestazioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle sue affermazioni.

Dopo le critiche piovute dalla maggioranza che in teoria lo sostiene, l’intervento del ministro della salute Orazio Schillaci era uno dei più attesi alla Festa dell’Innovazione di Venezia. La partecipazione del ministro alla kermesse organizzata dal Foglio è durata solo diciotto minuti, ma sono bastati per rispondere al malcontento interno e per aprire un fronte di scontro internazionale, sperando che la minaccia esterna restituisca coesione alle truppe. IL PUNTO CALDO era la riforma della medicina territoriale, che per far funzionare le Case di comunità richiede l’istituzione dei medici di famiglia pubblici (oggi sono liberi professionisti). La levata di scudi dei medici gelosi della loro indipendenza ha indotto FdI, Lega e Forza Italia a prendere le distanze dal ministro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Cms.ilmanifesto.it - Schillaci messo all’angolo attacca l’Oms, stile Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, l’incredibile mix di arroganza e incompetenza che ha messo all’angolo Usa e IsraeleDopo quasi un mese dall’avvio delle operazioni militari promosse da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, si registra il fallimento di molte delle...

Si parla di: Rassegna stampa di oggi • lunedì 8 giugno 2026; Rassegna stampa di oggi • domenica 7 giugno 2026.