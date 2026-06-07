Ruggeri via dall’Atlético dopo un anno | l’asse Madrid-Roma potrebbe riportarlo in Italia

Matteo Ruggeri lascia l’Atlético Madrid dopo un solo anno. Il giocatore, nato nel 2002, potrebbe tornare in Italia, con un possibile trasferimento verso la Roma. Ruggeri era arrivato a Madrid dopo aver giocato con continuità all’Atalanta. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sul trasferimento o sulla durata del nuovo contratto. La sua partenza segna un cambiamento nella rosa dell’Atlético Madrid, che potrebbe cercare nuovi acquisti nel settore.

C’è un filo che collega Madrid a Roma, e passa dai piedi di Matteo Ruggeri. L’esterno mancino classe 2002, approdato all’ Atlético Madrid nell’estate scorsa dopo anni da protagonista con la maglia dell’ Atalanta, potrebbe già fare le valigie. A riportarlo è il giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X: secondo la sua ricostruzione, il club dei Colchoneros sarebbe pronto a cedere il giocatore qualora andasse in porto l’operazione per Marc Cucurella, il che ridisegnerebbe l’intera fascia sinistra della rosa di Simeone. Ruggeri, dal canto suo, sarebbe favorevole a un ritorno in Italia. Cucurella muove il mercato: Ruggeri il primo a farne le spese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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