Roland Garros 2026 Cobolli lotta fino alla fine ma vince Zverev | Ci sono andato vicino non è finita

Durante la finale maschile di Roland Garros 2026, Cobolli ha combattuto fino all’ultimo punto, ma ha perso contro Zverev. Cobolli ha mostrato determinazione e ha avuto diverse occasioni per vincere, anche se alla fine il tennista tedesco si è imposto in tre set. La partita si è conclusa con Zverev che ha ottenuto il titolo, mentre Cobolli ha dichiarato di essere arrivato molto vicino alla vittoria e di non considerare ancora conclusa la sua corsa nel torneo.

Parigi, 7 giugno 2026 – Flavio Cobolli perde una finale giocata con un grande cuore e carattere al Roland Garros 2026. Il tennista italiano, entrato ufficialmente in Top Ten in ATP, vende cara la pelle contro un perfetto Alexander Zverev, numero 3 in Ranking e cede nel finale, a testa alta, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-7 (5-7), 6-1. Una partita affrontata con resilienza e determinazione, con un primo set perso dal giocatore romano. Al secondo ecco la rimonta e la lotta fino alla fine della partita. Il tie-break è vinto, e prosegue a lottare fino all’ultimo set, conquistato poi dal giocatore tedesco. Un’esperienza incredibile per Cobolli che scrive la storia del tennis italiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros: Orgoglio Cobolli e la finale rompicapo vinta da Zverev | Il Punto di Fab

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