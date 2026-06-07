Guida pratica al nuovo formato dei Mondiali: come funzionano i 12 gironi, quante squadre passano e come funzionano i nuovi sedicesimi. Dimenticate tutto quello che sapevate sul caro, vecchio e rassicurante Mondiale. L’edizione ormai ai nastri di partenza – che, lo ricordiamo, sarà ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico – porterà con sé la più grande rivoluzione strutturale nella storia del calcio. Molti tifosi si stanno ancora grattando la testa di fronte al nuovo meccanismo, e i dubbi sollevati sono più che legittimi: si passa dalle storiche 32 nazionali a ben 48 squadre partecipanti. Una svolta epocale che gonfia il calendario fino a un totale record di 104 partite, ma che ha fortunatamente mantenuto un pilastro fondamentale: i gironi da 4 squadre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilveggente.it - Rivoluzione Mondiali 2026: come funziona il nuovo formato a 48 squadre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIVOLUZIONE F1 2026: LA GUIDA FACILE PER CAPIRE IL NUOVO MONDIALE DI FORMULA 1

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: il debutto del Curacao e la rivoluzione delle 48 squadreAi prossimi Mondiali del 2026, il debutto della nazionale di Curaçao rappresenta una novità nel torneo, mentre il formato si amplia con la...

Calcio, Mondiali, le 48 squadre qualificateIl 31 marzo è stata annunciata la lista delle 48 nazionali che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di calcio, che si terranno negli Stati Uniti,...

Temi più discussi: Mondiali 2026, rivoluzione nel cerimoniale: panchine in campo e inni faccia a faccia nel cerchio di centrocampo; Rivoluzione fuorigioco a Mondiali 2026, la tecnologia Fifa che cambia tutto; Mondiali 2026, la Fifa cambia la cerimonia degli inni; La rivoluzione tecnologica dei Mondiali del 2026.

Fine dell'impunità: se insulti sui social non entri allo stadio La rivoluzione digitale dei Mondiali USA 2026. L'algoritmo della FIFA che nasconde razzismo e minacce ai calciatori ora punta a colpire gli hater nel mondo reale, negando loro l'accesso alle partite Le x.com

Rivoluzione Mondiali 2026: come funziona il nuovo formato a 48 squadreMondiali 2026 a 48 squadre: cosa cambia con le migliori terze e la novità assoluta del tabellone dei sedicesimi. ilveggente.it

Mondiali 2026, rivoluzione nel cerimoniale: panchine in campo e inni faccia a faccia nel cerchio di centrocampoIl cerimoniale pre-partita l'11 giugno offrirà un'esperienza immersiva con maxi bandiere e fuochi d'artificio. Infantino: Creerà un momento di unità, orgoglio ed emozione che rispecchia una Coppa del ... corriere.it

L'Ungheria ha segnato 27 gol ai Mondiali del 1954. Nessuna squadra ha battuto quel record da allora. reddit