La Juventus sta valutando l'acquisto di due giovani centravanti, offrendo 40 milioni di euro per uno e 30 milioni per l'altro. La trattativa si sta complicando, e i dettagli sui trasferimenti non sono ancora definiti. La società sta monitorando le opzioni disponibili sul mercato, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali accordi o firme. La decisione finale dipenderà dall'evoluzione delle trattative e dalle offerte ricevute.

Quaranta milioni per uno, trenta per l’altro. La Juventus entra nella corsa a due giovani attaccanti che potrebbero ridisegnare il volto del reparto offensivo bianconero nella stagione che verrà. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club torinese ha effettuato sondaggi esplorativi per Santiago Castro, centravanti argentino classe 2004 in forza al Bologna, e per Gonzalo Garcia, spagnolo coetaneo di proprietà del Real Madrid. Due profili diversi per caratteristiche e provenienza, accomunati dall’età, dalla caratura tecnica e da cartellini che non lasciano spazio a trattative al ribasso. Due piste parallele per Spalletti. La ricerca di attaccanti non è una novità nella strategia estiva della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Quaranta milioni per Castro, trenta per Garcia: la Juventus si muove su due giovani centravanti ma il mercato si complica

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