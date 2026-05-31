Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dall' 1 al 7 giugno 2026 e classifica

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'1 al 7 giugno 2026? Venere e Giove già in Cancro, accolgono anche Mercurio in questa settimana. Per i cancerini ha inizio un periodo colmo di passione e di risposte. Il Pesci supererà dei blocchi, mentre lo Scorpione passa all'azione. Approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dall'1 al 7 giugno 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Stai attraversando un periodo di forte intensità emotiva, in cui i sentimenti e le dinamiche di coppia non sembrano vivere il loro momento migliore. Quando decidi di aprirti all'altro, lo fai in modo totale e senza riserve: questo approccio può regalarti esperienze molto intense, ma rischia anche di generare aspettative elevate verso il partner. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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OROSCOPO PAOLO FOX Settimana DEL 16 AL 22 MARZO 2026

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