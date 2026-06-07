Le produzioni Sky Original hanno ottenuto tre premi ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, riconoscimenti assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Le produzioni Sky Original si confermano protagoniste ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, conquistando tre importanti riconoscimenti assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera, 6 giugno, al Teatro San Carlo di Napoli, nell’ambito dell’evento realizzato con la collaborazione della Film Commission Regione Campania. Tra i premiati spicca Luca Argentero, che ottiene il Nastro d’Argento come Miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione di Lorenzo Ligas in Avvocato Ligas. Nella serie, composta da sei episodi, Argentero veste i panni di un brillante e controverso legale milanese, figura di spicco nel panorama giudiziario della città. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: tre premi per le produzioni Sky Original

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