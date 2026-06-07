Durante la cerimonia a Napoli, sabato 6 giugno, sono stati premiati i protagonisti delle serie televisive. Tra i vincitori figurano attori come Luisa Ranieri, Luca Argentero, Lino Guanciale e Can Yaman, insieme a un regista noto per il suo lavoro nel cinema italiano. La sesta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie è stata organizzata dai giornalisti cinematografici italiani, in collaborazione con la Film Commission regionale. La manifestazione si è svolta nella cornice della città partenopea.

Chi sono i vincitori de I Nastri d’Argento Grandi Serie 2026? La sesta edizione della manifestazione, organizzata dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, si è svolta sabato 6 giugno a Napoli. Scopriamo insieme tutti i premiati da ‘ Portobello ‘ (Serie dell’anno) a ‘ La Preside ‘ (Migliore Dramedy e serie più votata), passando per i premi speciali consegnati a Carlo Verdone, Lino Guanciale e all’ospite internazionale Can Yaman. Nastri d’argento Grandi Serie 2026: tutti i premiati. Sesta edizione de I Nastri d’Argento Grandi Serie che ha visto premiate le serie che sono andate in onda dal primo maggio 2025 al 30 aprile 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, premiati Luisa Ranieri, Luca Argentero, Verdone, Lino Guanciale e Can Yaman: tutti i vincitori

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Nastri d'Argento Grandi Serie, da Luisa Ranieri a Luca Argentero: tutte le interviste al San Carlo

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