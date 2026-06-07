Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, Marc Márquez ha conquistato tre vittorie, inclusa quella nella gara principale e nella Sprint. Con questa affermazione, il pilota ha raggiunto la 100ª vittoria nel Motomondiale. L'evento si è svolto sul circuito di Balaton Park. Non sono stati riportati dettagli su eventuali problemi per Aprilia o altri team.

Marc Márquez si prende il Balaton Park e lo fa nel modo più pesante possibile: vittoria in gara, vittoria nella Sprint e, soprattutto, la 100ª affermazione nel Motomondiale. Lo spagnolo della Ducati Lenovo ha regolato Pedro Acosta dopo un duello durato tutta la corsa, chiudendo davanti per 1.343 secondi. Alle loro spalle Francesco Bagnaia ritrova il podio. Ma la giornata ungherese verrà ricordata soprattutto per ciò che è successo alla prima curva, dove l’Aprilia si è autodistrutta. La gara: Márquez e Acosta, duello fino alla bandiera. Márquez e Acosta hanno fatto corsa a sé. Il pilota KTM ha provato a restare incollato alla Desmosedici GP26, attaccando nei primi giri, ma Marc ha gestito il margine con la lucidità di chi, in questa fase di stagione, non sbaglia più nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, GP Ungheria 2026: Márquez fa 100, Aprilia ko?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP UNGHERIA 2026 - MARQUEZ STRAVINCE al Balaton, MONDIALE RIAPERTO

Notizie e thread social correlati

MotoGp, Gp Ungheria 2026: Marquez domina la SprintMarc Marquez ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Ungheria 2026, valido per il Mondiale di MotoGP.

LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Aprilia ridimensionataDurante il GP del Brasile 2026 di MotoGP, Marc Marquez ha concluso la gara davanti a un combattivo Antonio Di Giannantonio, mentre Aprilia si è...

Temi più discussi: MotoGp, Gp Ungheria al Balaton Park, vince Marc Marquez davanti ad Acosta e Bagnaia. VIDEO; MotoGP, GP Ungheria 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Balaton in diretta TV e streaming; Ordine d’arrivo MotoGP, GP Ungheria 2026: Marc Marquez trionfa a Balaton, Bagnaia sul podio. Martin stende Bezzecchi al via; Marquez torna alla vittoria! 2° Acosta davanti a Bagnaia. Out Bezzecchi e Martin.

Gp d’Ungheria di MotoGp, Marc Marquez vince la gara. Bagnaia è terzo ilfaroonline.it/2026/06/07/gp-… #news #notizie #cronaca x.com

2026 Gran Premio di Ungheria: Discussione sulla gara MotoGP reddit

MotoGP, promossi e bocciati GP Ungheria 2026. Marquez e Martin, due modi opposti di fare Strike!La MotoGP ha mandato in archivio un intenso double header, disputatosi tra il Mugello e il Balaton Park. Due contesti agli antipodi per caratteristiche ... oasport.it

MotoGP 2026. GP di Ungheria a Balaton. La MotoGP non ha festeggiato le 100 vittorie di Marc Márquez, ci credereste?Incredibile, ma vero, forse non tanto incredibile, solo il frutto della nuova politica, quella che le classi minori non contano più nulla ... msn.com