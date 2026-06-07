Il nuovo film live-action di Masters of the Universe è uscito, portando sul grande schermo il franchise. Dopo 40 anni, il film ripara a un errore passato, mostrando i personaggi e le ambientazioni del cartone animato originale. La produzione ha adottato un tono più fedele alla serie, con effetti speciali e scenografie che ricreano fedelmente il mondo di Eternia. La pellicola è stata distribuita nelle sale, segnando il ritorno ufficiale della saga.

I Dominatori dell’Universo sono tornati! Il nuovo film live-action di Masters of the Universe ha riportato l’epico franchise fantasy sul grande schermo, abbracciandone finalmente tutta la sua meravigliosa follia. I personaggi sembrano letteralmente usciti dal cartone animato degli anni ’80 e la pellicola è una vera e propria miniera di easter egg e omaggi scatenati. Ma c’è di più: il film ha finalmente posto rimedio a un’ingiustizia vecchia di 40 anni che lo zoccolo duro dei fan non aveva mai davvero digerito. E questa volta, hanno fatto decisamente centro! Se siete rimasti seduti in sala per godervi la prima delle ben tre scene post-credit,... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Masters of the Universe: il nuovo film ripara ad un torto imperdonabile lungo ben 40 anni!

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MASTERS OF THE UNIVERSE Official Final Trailer (NEW 2026) HE MAN

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