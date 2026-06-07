Giorgia Meloni ha deciso di non partecipare al vertice Balcani-Ue in Montenegro, segnando un passo indietro rispetto alle precedenti assenze di rappresentanti italiani. La sua scelta si inserisce in un quadro di relazioni tese tra Italia e Unione Europea, con il governo che si confronta con tensioni interne e questioni di politica estera. La partecipazione o meno dell’Italia a incontri di questo tipo viene interpretata come segnale di una posizione in evoluzione. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali.

Era una maga Stallo sulla nomina dell’alto rappresentante in Bosnia: il candidato italiano è sponsorizzato dagli Usa, che si disimpegnano dall’area Era una maga Stallo sulla nomina dell’alto rappresentante in Bosnia: il candidato italiano è sponsorizzato dagli Usa, che si disimpegnano dall’area Da fiore all’occhiello a spina nel fianco, andata e ritorno. Il forfait di Giorgia Meloni al vertice Balcani-Ue in Montenegro è l’ultimo tassello del mosaico intricato che è diventata, di nuovo, la politica internazionale per l’esecutivo. LE TENSIONI con i soci europei, Francia e Germania in primis, si districano tra le scelte riguardo la guerra in Ucraina e il collocamento nei Balcani, dove il convitato di pietra è sempre il presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Ben spiegato. ilmanifesto.it/lo-stallo-di-s… #Lo stallo di Sarajevo: Meloni stretta in Ue x.com

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