L’Armenia di Pashinyan è descritta come un equilibrio tra diverse forze politiche e sociali, con un’immagine idealizzata del paese. La narrazione si concentra sulla difficoltà di mantenere stabilità e unità in un contesto di tensioni interne e pressioni esterne. Non vengono forniti dettagli su eventi specifici o decisioni recenti, ma si evidenzia come l’immagine pubblica del paese sia influenzata dalla percezione di un’armonia difficile da raggiungere.

Oggi le elezioni Favorito il partito del premier uscente. I tre oppositori con qualche chance sono stati definiti il «partito della guerra a tre teste» Oggi le elezioni Favorito il partito del premier uscente. I tre oppositori con qualche chance sono stati definiti il «partito della guerra a tre teste» L’“Armenia reale” immaginata da Nikol Pashinyan viene dipinta con un colpo di pirotecnia nel buio notturno, grazie a un nugolo di droni che nei cieli della capitale compongono immagini, colori e simboli. IN INNUMEREVOLI VIDEO e in tanti momenti della sua corsa alle urne, infatti, Pashinyan si è mostrato a mimare la forma di un cuore con le mani giunte – figura poi ripresa e riprodotta dalle minute spille alle giganti sculture in led. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Armenia reale di Pashinyan, tutta cuoricini e ricerca di equilibrio

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