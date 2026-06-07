L’Armenia reale di Pashinyan tutta cuoricini e ricerca di equilibrio

Da cms.ilmanifesto.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Armenia di Pashinyan è descritta come un equilibrio tra diverse forze politiche e sociali, con un’immagine idealizzata del paese. La narrazione si concentra sulla difficoltà di mantenere stabilità e unità in un contesto di tensioni interne e pressioni esterne. Non vengono forniti dettagli su eventi specifici o decisioni recenti, ma si evidenzia come l’immagine pubblica del paese sia influenzata dalla percezione di un’armonia difficile da raggiungere.

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