Dopo la vittoria contro la Grecia, si torna a parlare di un modello che ha portato gli azzurri al successo mondiale. La strategia si basa sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla preparazione interna, evitando affidamenti eccessivi a squadre esterne. La Federazione Italiana di Calcio potrebbe considerare questa esperienza come esempio da seguire, anche in vista di future competizioni. La discussione si riaccende sul ruolo delle strutture nazionali e sulla formazione dei giocatori.

Dopo la vittoria contro la Grecia torna d’attualità un modello che in passato ha portato gli azzurri sul tetto del mondo. La vittoria contro la Grecia firmata da Pio Esposito non può bastare per trasformare automaticamente Silvio Baldini nel prossimo commissario tecnico della Nazionale. Però quello che sembrava solo una suggestione potrebbe diventare una delle opzioni da valutare. Eppure, a pochi giorni dalle elezioni federali del 22 giugno che dovranno indicare il futuro presidente della Figc e, di conseguenza, tracciare la strada della Nazionale maggiore, una riflessione merita di essere fatta. Perché mentre i riflettori sono puntati su Antonio Cont e, Roberto Mancini e sul sogno quasi proibitivo chiamato Pep Guardiola, forse il calcio italiano rischia di trascurare una strada che in passato ha già prodotto risultati straordinari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Italia, e se la risposta fosse già in casa? La lezione di Baldini che la Figc non dovrebbe ignorare

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