Il Benevento batte la Salernitana e torna in Serie B dopo tre anni | il capolavoro di Floro Flores

Il Benevento ha vinto la partita contro la Salernitana e, grazie alla sconfitta del Catania, ha conquistato la promozione in Serie B con tre turni di anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra torna in seconda divisione dopo tre anni. La vittoria porta anche la firma di Floro Flores, che ha contribuito in modo determinante alla vittoria della squadra.

Il Benevento batte la Salernitana e, sfruttando il ko del Catania, centra la promozione in Serie B con tre turni d'anticipo sulla fine del campionato. Un torneo dominato dai sanniti dopo l'avvicendamento in panchina e l'arrivo di Antonio Floro Flores. 🔗 Leggi su Fanpage.it Salernitana-Benevento 0-1: highlights. La squadra di Floro Flores torna in BDopo tre anni dall'ultima volta e con ancora tre partite in calendario, il Benevento conquista la promozione aritmetica in Serie B. Salernitana-Benevento, Floro Flores: “Un attaccante da valutare, all’Arechi non ci snatureremo”Tempo di lettura: 3 minutiAntivigilia di Salernitana-Benevento, gara che il giorno di Pasquetta potrebbe regalare la serie B ai giallorossi se la... Temi più discussi: Il Benevento di Vigorito torna in Serie B dopo tre anni: battuta la Salernitana all'Arechi; Floro Flores: Voglio rivedere il Benevento del primo tempo col Cosenza; Benevento-Cosenza, al Vigorito finisce 1-1; Benevento, Floro Flores: Assenze non sono un alibi. È un derby e vogliamo vincere. Il Benevento torna in serie BDecisiva la vittoria del Picerno a Catania. Sanniti che battono la Salernitana all'Arechi per 1 a 0 e riguadagnano la categoria dopo tre anni ... rainews.it Benevento in Serie B, la scommessa Floro Flores: dalla Primavera all'impresaAveva allenato soltanto settori giovanili. Non aveva mai seduto su una panchina professionistica da primo allenatore. Eppure Antonio Floro Flores, classe. tuttomercatoweb.com #Benevento, #FloroFlores: “Le mie sono lacrime spontanee. Rinnovo Firmerei a scatola chiusa” x.com Il difensore giallorosso e vice-Capitano della Strega ha commentato così il traguardo della promozione in Serie B della squadra di Floro Flores. facebook