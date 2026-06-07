I lampadari che si muovevano i sismometri dell’Ingv e le voragini nel sottosuolo | l’Aventino non ne può più dei concerti al Circo Massimo

Il 7 agosto 2023, durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo, alcuni residenti dell’Aventino hanno pensato si trattasse di un terremoto. I sismometri dell’Ingv hanno registrato lievi scosse, mentre i lampadari si sono mossi. Diverse voragini sono state segnalate nel sottosuolo. La zona ha vissuto momenti di allarme, con molte persone che sono uscite dalle abitazioni. Nessun danno grave è stato segnalato.

Era il 7 agosto 2023. Travis Scott suonava al Circo Massimo e i residenti dell’ Aventino uscirono di casa pensando fosse un terremoto. I lampadari oscillavano. In alcuni edifici si muovevano le pareti. Quella notte i sismometri dell’ Ingv, posizionati a nove chilometri dall’arena, registrarono le vibrazioni. Non fu un episodio isolato nella memoria del quartiere, ma il punto di rottura. Eppure, due anni dopo, il Circo Massimo è di nuovo pieno di tir, palchi e folla. Questa volta è Cesare Cremonini – prima serata sabato 6 giugno, seconda questa sera – e l’associazione Amici dell’Aventino torna ad alzare la voce con la stessa identica preoccupazione di allora. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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