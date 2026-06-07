Gp di Montecarlo di F1 Antonelli è strepitoso | vince e fa la quinta conquista consecutiva

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1, corsa svoltasi domenica 7 giugno, guidando una Mercedes. È la quinta vittoria consecutiva per lui in questa stagione. Antonelli ha concluso davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton.

Montecarlo, 7 giugno 2026 – Kimi Antonelli vince il Gp di Monaco con la Mercedes oggi domenica 7 giugno e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Montecarlo centrando la quinta vittoria consecutiva nello strepitoso avvio di stagione. Il 19enne, sempre più padrone del Mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Isack Hadjar, terzo. Delusione per Charles Leclerc: il pilota monegasco della Ferrari finisce la sua gara contro un muro ad una dozzina di giri dal traguardo e dice addio al terzo posto. La gara. Il circuito di Monaco non offre chance di sorpassi, Antonelli non sbaglia nulla e scappa sin dai primi metri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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