Gears of War E-Day su PS5 colpo di scena | Xbox cambia idea all’ultimo momento?

Microsoft ha annunciato che Gears of War E-Day non arriverà su PlayStation 5, nonostante le voci di una possibile pubblicazione sulla console Sony. La decisione è stata comunicata poco prima dell’uscita prevista, sorprendendo i fan e gli osservatori. La compagnia ha mantenuto la linea di esclusività per le proprie piattaforme, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. Nessun commento è stato rilasciato riguardo a eventuali sviluppi futuri.

La guerra delle console non è mai stata così imprevedibile e proprio quando sembrava che Microsoft avesse abbracciato definitivamente una strategia multipiattaforma, un colpo di scena ribalta tutto: Gears of War E-Day non uscirà su PlayStation 5. O forse sì. La situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore è un perfetto esempio di come, nell’industria videoludica moderna, nulla sia definitivo fino al momento del lancio effettivo. Tutto inizia con una pagina prodotto apparsa su Walmart US nella serata del 6 giugno 2026. Il rivenditore americano ha pubblicato per errore la scheda di Gears of War E-Day, indicando un prezzo di 99,99 dollari e poche altre informazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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