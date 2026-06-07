Fagnigola fa un salto nel tempo | sabato 13 giugno al chiosco baraonda arriva il party 2000 power
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Preparatevi a rispolverare i pantaloni a vita bassa, i telefoni a conchiglia e, soprattutto, la voglia di cantare a squarciagola. Sabato 13 giugno, il Chiosco Baraonda di Fagnigola si trasformerà in una vera e propria macchina del tempo per ospitare 2000 Power, l'attesissimo party interamente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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