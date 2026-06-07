F1 GP Monaco 2026 | Antonelli fa cinquina Leclerc a muro?

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Monaco del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quinta gara della stagione, mantenendo la leadership. Leclerc ha avuto un incidente, finendo contro le barriere e danneggiando la vettura. La gara si è svolta senza molte possibilità di sorpasso, come spesso accade sul circuito cittadino. Antonelli ha concluso davanti a tutti, mentre Leclerc ha dovuto abbandonare la corsa a causa del tamponamento.