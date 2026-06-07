F1 GP Monaco 2026 | Antonelli fa cinquina Leclerc a muro?
Durante il Gran Premio di Monaco del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quinta gara della stagione, mantenendo la leadership. Leclerc ha avuto un incidente, finendo contro le barriere e danneggiando la vettura. La gara si è svolta senza molte possibilità di sorpasso, come spesso accade sul circuito cittadino. Antonelli ha concluso davanti a tutti, mentre Leclerc ha dovuto abbandonare la corsa a causa del tamponamento.
A Monaco non si sorpassa, dice la vulgata. Kimi Antonelli ha trasformato il dogma in un trionfo: partito dalla pole, il pilota della Mercedes ha condotto dal primo all’ultimo giro un Gran Premio folle, chiuso davanti a Lewis Hamilton dopo una bandiera rossa e una ripartenza da fermo a dieci giri dalla fine. È la quinta vittoria consecutiva del 2026 per il bolognese, che a 19 anni vola in testa al Mondiale con un margine che comincia a far paura. La domenica del Principato, però, verrà ricordata anche per il muro che si è preso Charles Leclerc, in casa, proprio mentre inseguiva il podio. La gara: Antonelli intoccabile, Verstappen fuori al via. Il GP si decide in un attimo, al semaforo: Max Verstappen, secondo in griglia, resta piantato e si ritira già nel primo giro. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Antonelli cinquina e conquista Monaco, Leclerc a muro Hamilton a muro
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GP Monaco 2026, Mercedes: Kimi Antonelli affonda il dito nella piaga #F1 #MonacoGP x.com
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