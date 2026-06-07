Durante la partita tra Danimarca e Ucraina, un ex giocatore dell’Inter è svenuto in campo. Immediatamente soccorso, è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Ora è cosciente, ma le sue condizioni sono ancora sotto osservazione. La partita è stata sospesa temporaneamente mentre i soccorsi intervenivano sul campo. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra tifosi e presenti allo stadio.

Nuovo malore per l'ex giocatore dell'Inter ODENSE (DANIMARCA) - Un drammatico deja vu. A Odense, durante il secondo tempo dell'amichevole fra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen è crollato in campo dopo aver avvertito un dolore al petto: un episodio che ha inevitabilmente riportato alla mente quanto accaduto il 12 giugno 2021, quando durante la gara contro la Finlandia agli Europei il giocatore allora all'Inter perse conoscenza. Fondamentale fu all'epoca l'intervento del compagno di nazionale Simon Kjaer, che evitò che soffocasse. In seguito a Eriksen fu impiantato un defibrillatore cardiaco interno, col giocatore che proseguì la carriera prima in Inghilterra e poi in Germania visto che in Italia le norme non consentono in queste situazioni di portare avanti l'attività agonistica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Eriksen collassa in campo in Danimarca-Ucraina, ora è cosciente

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Eriksen collassa di nuovo in campo durante Danimarca-Ucraina, partita sospesa

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Nuovo malore per Christian Eriksen: collassa in campo in Danimarca-Ucraina, l’ex centrocampista dell’Inter è cosciente e sta bene Vuoi vedere che prima o poi gli succede qualcosa x.com

Il calciatore danese Christian Eriksen collassa in campo reddit

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