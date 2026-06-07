dylan thomas echi di una solida incertezza intessuta di suoni

La poesia di Dylan Thomas si distingue per la sua capacità di riflettere un legame intenso con una natura selvaggia e coriacea. Le sue opere sono influenzate da un’esperienza diretta con ambienti naturali ribelli, che si traducono in versi che attraversano le generazioni. La sua scrittura si caratterizza per un tono che combina forza e incertezza, creando un ponte tra emozioni profonde e suoni che vibrano nel tempo.

Poeti del Novecento Sullo sfondo il poeta autodistruttivo, il performer alcolista, il Dylan Thomas preda dei propri eccessi; e in primo piano il rapporto fisico con i versi: «Così fragoroso a me stesso», da Biblion Poesia che squarcia le generazioni, la poesia di Dylan Thomas nasce dal fuoco dell’esperienza, dal contatto con una natura ribelle, selvaggia e coriacea. È da qui che si espande la sua «voce d’organo», come ha scritto Gabriele Frasca, una voce che ha «premura nei confronti delle parole». «E tu, padre mio, là sulle tristi vette, maledici, ti prego, benedicimi ora con lacrime feroci. Non andartene mite in quella buona notte,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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