Una coppia ha deciso di interrompere la gravidanza dopo aver ricevuto una diagnosi di alto rischio di sindrome di Down nel bambino in grembo. La coppia, composta da un noto YouTuber e sua moglie, aveva annunciato l’attesa di un bambino prima della decisione. La diagnosi è stata comunicata durante le analisi prenatali e ha portato alla scelta di interrompere la gravidanza. La coppia ha reso pubblica la decisione senza ulteriori dettagli sulla procedura o sulle motivazioni specifiche.

Jesse Ridgway, un famoso YouTuber americano, e sua moglie Ashley aspettavano un bambino. Ora hanno annunciato di aver interrotto la gravidanza, poiché il bambino presentava un alto rischio di sindrome di Down. La coppia ha dato la notizia su Instagram mercoledì, secondo quanto riportato da Page Six. «Questa settimana, mia moglie ed io abbiamo preso la difficilissima decisione di interrompere la gravidanza a causa della trisomia 21», ha scritto Jesse Ridgway. Secondo il CDC, la trisomia 21, nota anche come sindrome di Down, è una «condizione genetica in cui una persona nasce con un cromosoma in più». “Durante la crescita dei bambini, il cromosoma in più altera lo sviluppo del corpo e del cervello. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Coppia interrompe gravidanza dopo diagnosi sindrome di Down

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Influencers Abort Their Baby Because It Has Down Syndrome, Then Do This…

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