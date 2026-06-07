La Juventus ha annunciato di aver bisogno di circa 100 milioni di euro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società ha indicato che il piano prevede di finanziare gli acquisti attraverso le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Bremer e Cambiaso. La strategia si basa sulla vendita di alcuni elementi per coprire i costi di nuovi acquisti, secondo le indicazioni fornite dalla dirigenza. La squadra di Spalletti dovrà quindi attendere queste operazioni per completare il mercato.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Prima le uscite, poi i rinforzi. La dirigenza bianconera ha fissato l'obiettivo: raccogliere circa 100 milioni dalle cessioni per finanziare il nuovo ciclo tecnico. Solo Yildiz è considerato incedibile. A Torino la regola è semplice, almeno sulla carta: si compra dopo aver venduto. La Juventus di questa sessione di mercato ha un obiettivo economico preciso, riportato dalla Gazzetta dello Sport: raccogliere circa 100 milioni di euro attraverso le cessioni prima di affondare i colpi richiesti da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Bremer e Cambiaso in vetrina: la Juventus ha bisogno di 100 milioni per costruire la squadra di Spalletti

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