Avengers | Doomsday tenetevi forte | in arrivo cambiamenti epocali per i personaggi Marvel più amati!

Da nerdpool.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato che il film Avengers: Doomsday introdurrà significativi cambiamenti ai personaggi Marvel. Nel film, un grande numero di supereroi sarà presente, ma alcuni subiranno modifiche nelle loro caratteristiche o nelle loro storie. La produzione promette un impatto notevole sui protagonisti, anche se i dettagli specifici sui cambiamenti non sono stati ancora rivelati.

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Il prossimo kolossal di casa Marvel, Avengers: Doomsday, vedrà scendere in campo una quantità impressionante di supereroi, ma a quanto pare non tutti ne usciranno uguali a prima. L’attesissimo evento crossover del Marvel Cinematic Universe riporterà sul grande schermo diverse squadre storiche e formazioni inedite. I nomi confermati fanno già tremare i polsi: i Thunderbolts (nei panni dei Nuovi Vendicatori), gli Avengers di Sam Wilson, i Fantastici Quattro, gli X-Men, i fieri guerrieri del Wakanda, l’onnipotente Thor e il temibile Namor. Ma la vera bomba che ha fatto saltare dalla sedia i fan è un’altra: il grande ritorno di Captain America, nonostante il suo commovente e sereno addio nel finale di Avengers: Endgame. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Avengers: Doomsday _ X-Men Reveal Trailer (2026) Marvel 4K

Video Avengers: Doomsday _ X-Men Reveal Trailer (2026) Marvel 4K

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