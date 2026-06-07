Amicizia al capolinea? Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, noti per la loro amicizia nel mondo dello spettacolo italiano, non sono più in contatto. Per anni hanno condiviso esperienze personali e professionali, rafforzando un legame che sembrava stabile. Recentemente, non sono stati più visti insieme né hanno pubblicamente confermato la loro relazione. La fine del rapporto tra i due ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulla separazione.

Per anni sono stati una delle coppie di amici più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno condiviso momenti importanti della loro crescita personale e professionale, costruendo un legame che sembrava destinato a durare nel tempo. Oggi, però, quella storia di amicizia appare definitivamente conclusa. A mettere la parola fine è stato lo stesso Zorzi, che nel corso di una recente intervista ha parlato apertamente della rottura con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, spiegando come il loro rapporto sia ormai arrivato al capolinea senza possibilità di riconciliazione. Un legame nato sui banchi di scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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