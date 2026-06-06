zaia vice salvini solo con autonomia al nord

Il vicepremier ha annunciato che il suo sostegno si concentra esclusivamente sul rafforzamento dell’autonomia nel Nord Italia. Ha anche aperto ufficialmente la fase di rilancio del partito di provenienza, con l’obiettivo di assumere un ruolo di leadership simile a quello di una CSU bavarese all’interno di un movimento leghista più federalista. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico.

Roberto Vannacci sembra diventato una calamita. Oggi a Viareggio i parlamentari leghisti Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof dovrebbero comunicare il loro passaggio a Futuro nazionale. Nomi che si aggiungono ai tanti fuoriusciti, a livello romano ma anche regionale e locale, che in queste settimane stanno preferendo il generale al capitano. Non è che finora abbiano cambiato casacca volti storici del Carroccio. In molti casi si tratta di figure politiche che venivano già da precedenti partiti. Il tema è un altro: i sondaggi peggiorano per la Lega. Ma, soprattutto: cos’è ora la Lega? Il partito preso in mano da Matteo Salvini nel 2014 al 4% era salito al 35% nel 2019 sulla base di pochi punti fermi, lotta all’immigrazione clandestina, in primis. 🔗 Leggi su Laverita.info

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