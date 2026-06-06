Durante l'episodio di Friday Night SmackDown del 5 giugno, Blake Monroe ha rivolto una sfida a Tiffany Stratton per il Women’s United States Championship. La sfida è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul match o sulla data. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte dei coinvolti né indicazioni su eventuali prossimi incontri.

Blake Monroe ha ufficialmente lanciato una sfida a Tiffany Stratton durante l’episodio di Friday Night SmackDown del 5 giugno. Nel corso dello show, Monroe è apparsa in un nuovo video promozionale e ha chiamato direttamente in causa la Campionessa degli Stati Uniti, lasciando intendere che potrebbe essere proprio Stratton la sua prima grande avversaria nel roster principale. Blake Monroe dichiara guerra a Tiffany Stratton: “Corri finché puoi”. Dopo il suo breve debutto a SmackDown avvenuto il 22 maggio, tutto sembra indicare che la WWE stia costruendo una rivalità tra le due. Monroe ha iniziato il suo messaggio elogiando il percorso di Tiffany, ma il tono è presto cambiato: “Tiffany Stratton, sei davvero una grande star. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton è avvisata, Blake Monroe vuole il Women’s United States Championship

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