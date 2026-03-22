Cocaina rosa dosi per 100mila euro nella casa di una mamma pusher incensurata

Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato in casa di una donna incensurata 241 grammi di cocaina rosa, stimate a un valore di circa 100mila euro. La donna, madre di un bambino di sei anni, è stata sorpresa mentre si trovava nell’abitazione insieme al figlio. La droga è stata sequestrata e la donna è stata arrestata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cocaina rosa, 241 grammi che avrebbero fruttato quasi 100mila euro, nelle mani di una mamma pusher incensurata sorpresa dai carabinieri nella sua abitazione con il figlio di sei anni. I militari della stazione di Varcaturo hanno fatto irruzione nell’appartamento della 29enne, a Napoli, via provinciale Botteghelle di Portici. La droga era nel mobile del corridoio, in una busta grande e in altre tre più piccole. Trovato anche un bilancino di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle dosi tra bustine sottovuoto e ritagli. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cocaina rosa, dosi per 100mila euro nella casa di una mamma pusher incensurata Articoli correlati Leggi anche: Tiene 100mila euro di “cocaina rosa” in casa pronta per venderla: 29enne arrestata nel Napoletano Pizzicato con diverse dosi di cocaina, nella casa trovati seimila euro in contanti: arrestato un uomoNel corso della serata, nell’ambito di un mirato servizio organizzato per il contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, i... Una raccolta di contenuti su Cocaina rosa Temi più discussi: Cocaina rosa, mazzetta da 8mila euro e campionario di droghe: giovane in manette; Cocaina rosa sequestrata in un appartamento di Portici; Marassi, arrestato con cocaina rosa, ecstasy e 8 mila euro: sequestrate centinaia di bustine -; Cocaina rosa per 100mila euro, una pusher incensurata arrestata a Napoli. Cocaina rosa per 100mila euro, arrestata 29enne: era in casa con il figlio di 6 anniI carabinieri l'hanno individuata utilizzando tecniche di indagine tradizionali e moderne, come il web patrolling ... ilroma.net Cocaina rosa sequestrata a Napoli: 29enne incensurata arrestata con 241 grammi, valore vicino ai 100mila euroBlitz dei carabinieri dopo un’attività di web patrolling: nell’appartamento trovati droga sintetica, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento ... lostrillone.tv Mamma pusher arresta, in casa aveva cocaina rosa per 100mila euro A Napoli: https://qds.it/napoli-mamma-pusher-arrestata-casa-cocaina-rosa-100mila-euro/ facebook Spaccio di cocaina rosa in casa: arrestata ventinovenne incensurata x.com