Visti russi | 11 Paesi chiedono restrizioni l’Italia guida i rilasci

Notizia in breve

Undici Paesi hanno richiesto restrizioni sui visti russi, mentre l’Italia ha rilasciato oltre 160.000 permessi. La Commissione europea sta definendo i criteri per identificare i militari russi tra i titolari di visti. Le richieste di restrizioni sono state presentate a seguito di decisioni comuni sui controlli di sicurezza. L’Italia, secondo quanto comunicato, ha adottato una politica di rilascio più ampia rispetto ad altri Stati membri. La procedura per verificare i soggetti coinvolti è ancora in fase di definizione.