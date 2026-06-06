Visti russi | 11 Paesi chiedono restrizioni l’Italia guida i rilasci
Undici Paesi hanno richiesto restrizioni sui visti russi, mentre l’Italia ha rilasciato oltre 160.000 permessi. La Commissione europea sta definendo i criteri per identificare i militari russi tra i titolari di visti. Le richieste di restrizioni sono state presentate a seguito di decisioni comuni sui controlli di sicurezza. L’Italia, secondo quanto comunicato, ha adottato una politica di rilascio più ampia rispetto ad altri Stati membri. La procedura per verificare i soggetti coinvolti è ancora in fase di definizione.
Perché l'Italia guida il rilascio di oltre 160 mila visti?. Quali criteri userà la Commissione per identificare i militari russi?. Come influisce la gestione italiana sulla sicurezza dell'area Schengen?. Perché il tasso di rifiuto dei visti è sceso drasticamente?.? In Breve Italia rilascia 161.121 visti uniformi e 163.908 permessi totali nel 2025.. Domande russe salite a 679.000 nel 2025 contro le 520.387 del 2023.. Tasso di rifiuto visti sceso dal 10,6% del 2023 al 6,4% del 2025.. Ministro Johan Foell e commissario Magnus Brunner coinvolti nel dibattito sulle restrizioni.. Undici Paesi Schengen chiedono restrizioni ai visti per i russi: l’Italia guida i rilasci con oltre 160 mila permessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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