A Cascina, presso La Città del Teatro, si tiene lo spettacolo intitolato 'La fisica che ci piace', con protagonista il professor Vincenzo Schettini. L’evento rientra tra le iniziative di divulgazione scientifica più frequentate del momento, attirando un pubblico interessato a scoprire aspetti curiosi e coinvolgenti della fisica attraverso una performance che combina intrattenimento e approfondimento.

Alla La Città del Teatro arriva uno degli eventi di divulgazione più seguiti e amati del momento: 'La fisica che ci piace', lo spettacolo con protagonista il carismatico professor Vincenzo Schettini.L’appuntamento è per venerdì 17 aprile alle ore 21.00, fuori abbonamento, con una proposta pensata anche per i più giovani: biglietto promozionale under 15 a 20€.In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica di Vincenzo Schettini sui social – da Instagram a Facebook, da YouTube a TikTok – dove, dal 2017, il professore ha dato vita a un vero e proprio fenomeno virale. Laureato in Fisica e docente alle scuole superiori, Schettini ha saputo rivoluzionare il modo di raccontare la scienza, conquistando un pubblico trasversale che va ben oltre le aule scolastiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Vincenzo Schettini a La Città del Teatro di Cascina con 'La fisica che ci piace'

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