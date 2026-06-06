Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta rallentamenti su alcune strade principali. Si registrano code e congestioni in più punti della rete stradale, con traffico intenso in direzione centro città. Non sono segnalate deviazioni ufficiali o incidenti di rilievo. La situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata. Le autorità raccomandano di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti al traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima che spostiamo sulla Pontina anche qui rallentamenti all'altezza di Castel di Decima verso Latina e Marco mentre passiamo agli eventi nella capitale per i concerti in programma al Circo Massimo oggi e domani domenica 7 giugno attive limitazione traffico nelle vie della zona come via dei Cerchi via del Circo Massimo via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole e limitazioni resteranno in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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